Juventus, la reazione di Teun Koopmeiners alla richiesta di un tifoso

Lavuole Teun, il centrocampista olandese classe 1998 è un obiettivo chiaro di mercato per la Vecchia Signora. Bianconeri forti di un accordo di massima con il giocatore per il suo trasferimento a Torino, ma prima la parola d'ordine è vendere, vendere vendere prima di poter reinvestire sul mercato. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com qualche giorno fa a Zingonia un tifoso avrebbe chiesto a Teun di non trasferirsi alla Juventus. La sua reazione avrebbe fatto discutere.A richiesta diretta di un tifoso di non andare alla Juventus il giocatore ha tirato dritto dentro al centro sportivo nerazzurro. Per nulla contento dell'esortazione ricevuta. I compagni di squadra imboccavano il dialetto di Zingonia con pochette o zaini mentre Teun aveva un trolley. Due indizi non fanno certamente una prova, ma la sua reazione suscita curiosità.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui