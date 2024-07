Juventus, spunta O'Riley: obiettivo dell'Atalanta

Il mercato spesso è fatto di incastri e intrecci. Se ne sta creando uno tra Juventus e Atalanta che riguarda indirettamente ancheL'olandese resta il grande obiettivo di Cristiano Giuntoli ma non c'è ancora l'accordo tra i club sulla valutazione del cartellino (la Juve non vorrebbe andare oltre 40-45 milioni di euro mentre l'Atalanta continua a chiederne 60). Ecco allora che alla Continassa hanno acceso i riflettori su Matt O’Riley del Celtic.Giuntoli ha bussato al club scozzese per chiedere informazioni sul ventitreenne danese che nell’ultima stagione giocata con la maglia biancoverde ha incantato nel ruolo di centrocampista offensivo. Perché questo interesse si incastra con l'Atalanta e Koopmeiners?La mossa di Giuntoli come spesso avviene sarebbe quindi una mossa di disturbo anche se a volte possono diventare qualcosa di più.La richiesta del Celtic, riferisce Tuttosport, per il britannico naturalizzato danese è di quasi 30 milioni mentre la proposta dei bergamaschi sarebbe stata di 15 milioni. C’è dunque una differenza notevole tra le parti, che impone tempo per essere eventualmente colmata ed è. Che si può considerare come la possibile alternativa a Koopmeiners qualora non si arrivasse a una intesa sul valore del cartellino.