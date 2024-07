Koopmeiners aspetta la Juventus: la situazione

La distanza

I sondaggi per Koopmeiners

E' un estate di attesa per, che vede passare i giorni, riflette sul tempo che scorre, chiede informazioni e mentre recupera dall’infortunio all’inguine, spera in buone notizie. Ecco, le "buone notizie" per il centrocampista sarebbero i passi in avanti nella trattativa Juventus-Atalanta. Teun, riferisce il Corriere dello Sport, ha avuto altri contatti con il suo entourage rappresentato dall’agente Bart Baving. Non ha mai rotto con l'Atalanta e non è sua intenzione farlo. Nel cuore del ragazzo però c’è solo la Juventus,, oltre a un po’ di sana preoccupazione:Le parti sono infatti ancora distanti:per regalare a Thiago Motta il jolly che anche secondo il tecnico permetterebbe a tutta la squadra di compiere un imponente salto di qualità, avvicinandosi all’Inter campione d’Italia, l’Atalanta però è una bottega cara e non intende svendere la pietra più preziosa arrivando a chiedere 60 milioni.I sondaggi per Koopmeiners sono arrivati da mezza europa anche se nessuno, si legge, ha presentato un'offerta concreta come ha fatto la Juventus e soprattutto i bianconeri sono gli unici ad aver già trovato un accordo con il giocatore su durata e cifre del contratto. Per questo, la pista che porta l'olandese a Torino è l'opzione che resta più credibile. Teun però ora spera di poter velocizzare il tutto per iniziare la nuova avventura considerando il ciclo con l'Atalanta ormai chiuso.