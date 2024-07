Juventus, vice Vlahovic: idea Raspadori

La situazione

Nonostante un mercato che ha visto la Juve protagonista in questa prima fase,i è chiamato ancora a tanti movimenti sia in entrata che in uscita. E tra i nodi da sciogliere c'è quello rappresentato dal vice-Vlahovic. La Juve ha già salutato Moise Kean ma la dirigenza è al lavoro per cambiare ulteriormente l'attacco bianconero. Vlahovic è il punto fermo ma chi dietro a lui? Attualmente il vice Vlahovic è Arek Milik, che ha un contratto con la Juve fino al 2026. Il polacco però è nella lista dei partenti e il club aspetta un'offerta concreta per cederlo. Ovviamente poi si andrebbe alla ricerca del suo sostituto. Con quali caratteristiche? Si cerca un attaccante in grado di poter giocare sia al posto che insieme a Vlahovic. U, riferisce La Stampa.Raspadori è stato portato al Napoli proprio da Cristiano Giuntoli nonostante la concorrenza della società bianconera, che già lo aveva cercato.ma l’estate agli ordini di Antonio Conte potrebbe cambiare la situazione dell'attaccante italiano, reduce da un europeo in cui ha trovato poco spazio.