Arthur, sondaggio dell'Everton in prestito



La posizione della Juventus

Quando scade il contratto di Arthur?

Cessioni, cessioni e ancora cessioni. La Juventus ha una priorità chiara in questo periodo. E il motivo è semplice; c'è un'intera squadra sul mercato alla ricerca di una nuova sistemazione.Il suo agente, Federico Pastorello, qualche settimana fa aveva infatti preannunciato l'addio del brasiliano, confermando che ci fossero diverse squadre interessate.Su Arthur in particolare sono arrivate sirene dalla Premier League, campionato in cui ha già giocato nella stagione 2022/2023 con la maglia del Liverpool, pur trovando pochissimo spazio anche a causa degli infortuni.La Juventus ovviamente preferirebbe cedere a titolo definitivo Arthur per risolvere una volta per tutte la situazione e lasciarsi alle spalle un'operazione che non ha portato i risultati sperati.. Fattori che complicano un trasferimento a titolo definitivo. Per questo alla Continassa si valuta anche un nuovo prestito, che sarebbe il terzo consecutivo dopo quelli con Liverpool e Fiorentina.Il contratto di Arthur scade nel 2026. Il brasiliano ha quindi ancora due anni di contratto con la Juventus, che aveva deciso di prolungare il legame per un'altra stagione nell'estate scorsa. Il motivo è puramente economico. Allungando il contratto infatti, il club ha abbassato i costi del giocatore a bilancio.