Juventus-Atalanta LIVE 0-1: Retegui porta in vantaggio la Dea su rigore

Getty Images

Una notte decisiva, spartiacque. Laospita l'all'Allianz Stadium di Torino per il posticipo domenicale della giornata numero 28 del campionato di. Quello tra bianconeri e nerazzurri è, di fatto, un vero e proprio spareggio per il terzo posto. I bianconeri, vincendo, aggancerebbero proprio la Dea a quota 55 punti, scavalcandola in virtù del miglior rendimento negli scontri diretti.Una vittoria casalinga contro gli orobici - che manca addirittura dall'aprile del 2018 - garantirebbe alla squadra didi mantenere a sei lunghezze il distacco dalla capolista Inter, ieri vittoriosa in rimonta contro il Monza a San Siro.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta



Di Gregorio

Weah

Gatti

Kelly

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Nico Gonzalez

McKennie

Yildiz

Kolo Muani

Carnesecchi

Djimsiti

Hien

Kolasinac

Bellanova

De Roon

Ederson

Zappacosta

Cuadrado

Lookman

Retegui

Juventus (4-2-3-1)Atalanta (3-4-2-1)