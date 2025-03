Getty Images

Se ne parlerà parecchio, di quel rigore. La certezza è che, al 45', laè sotto contro l'per 1 a 0, proprio a causa di un episodio discutibile e già discusso, ma comunque un episodio decisivo, con Weston McKennie coinvolto in prima persona per quanto la sua figura sia destinata a finire più e più volte sotto la lente di ingrandimento.Se la squadra bianconera, però, è sotto nel risultato, in un Allianz Stadium pronto a riaprire la contestazione al primo vento negativo, non è solo per "colpa" di quanto successo poco prima del 30'. C'è anche qualcos'altro che, questa sera, non ha funzionato.