Juventus, le cinque notizie di oggi giovedì 12 settembre 2024

Altra giornata importante in casa Juventus , tra la presentazione die diverse notizie chiave per il club bianconero.In conferenza stampa, Francisco Conceição ha espresso il suo desiderio di restare alla Juventus, sottolineando l'importanza di indossare la maglia bianconera e la sua determinazione a dare il massimo per il club. Conceição ha dichiarato: "La Juventus è un sogno e voglio fare di tutto per rimanere qui il più a lungo possibile." Nel frattempo, la squadra continua la preparazione per la prossima sfida di campionato contro l'Empoli.Le ultime indicazioni confermano la probabile titolarità di Douglas Luiz, che sarà schierato in mediana accanto a Locatelli. Il brasiliano avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore sin dall'inizio del match.Infine, rimane calda la questione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic. Il giovane attaccante serbo è al centro di trattative importanti con la dirigenza per prolungare il suo contratto, un segnale della volontà reciproca di continuare insieme per il futuro.