All'Allianz Stadium è il giorno di. Attualmente ai box per infortunio, con l'obiettivo di rimettersi a disposizione verso inizio ottobre, l'esterno portoghese figlio d'arte prende la parola in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della, con cui ha esordito nel corso del match contro la Roma prima della sosta."Mi sto sentendo bene, sono stato accolto bene dalla squadra e lo staff. Ho sensazioni positive, ora voglio dare continuità".- "Quando ti chiama la Juventus vuoi solo arrivare il prima possibile. Volevo aiutare il club e sono sicuro di aver preso la decisione giusta".- "Non ci ho ancora parlato, sicuramente lo farò. Ci sono molte coincidenze nella mia traiettoria e la sua, mi rivedo in lui e nella sua voglia di migliorare".- "Ci ho parlato ovviamente, anche se ci ha giocato molto tempo fa. Mi ha detto che il calcio italiano sarà sempre competitivo, è uno dei migliori al mondo, con grande qualità e competitività: è perfetto per mettere in mostra le mie qualità".- "Penso che dribbling, uno contro uno siano i miei tratti principali, la capacità di osare dentro il campo mi distingue. Migliorerò molto con Thiago Motta, mi porterà a un livello successivo e potrò attingere da quello che imparerò qui".- "Ero qui nel 2021, ma non ho percepito l'atmosfera perché con il Covid lo stadio era vuoto. L'ho percepito con la Roma, una grande forza di questa squadra viene dall'appoggio dei tifosi".- "In generale l'organizzazione del club non mi ha sorpreso, me lo aspettavo venendo qui. Parliamo della società più titolata in Italia, è normale che sia fantastica. Sono molto contento di essere qui, credo che ci siano le condizioni per fare un ottimo lavoro".- "Sicuramente i paragoni con mio padre ci sono ma non ascolto queste cose. Ho un immenso orgoglio per quello che ha fatto lui ma non è una cosa che mi interessa molto, voglio fare il mio percorso e rendere orgogliosa la mia famiglia"."Sto lavorando giorno per giorno per tornare rapidamente, sono tranquillo perché non è niente di grave e vedremo piano piano. Il percorso va bene, lavoro duro tutti i giorni".- "Scelta del mister, io posso aiutare la squadra in ogni posizione. Sulla destra sono più a mio agio ma sono pronto in ogni caso".- "Mi hanno accolto tutti molto bene, la rosa è stata calorosa e accogliente con me. Ho più facilità di comunicazione con i brasiliani per la lingua ma tutto il gruppo mi ha accolto benissimo".- "Ogni campionato ha le sue caratteristiche, quello olandese è più aperto, con più occasioni, quello portoghese più tattico, molto più di quanto si possa pensare da fuori. Adesso ho voglia di conoscere quello italiano e adattarmi, voglio dimostrare le mie qualità e rendere felici i tifosi".- "Nulla di particolare, mi ha detto di godermi l'esperienza e mostrare il mio calcio, le mie qualità. Ed è quello che ho fatto, cercando di aiutare la squadra. Non sono ancora al mio livello migliore ma piano piano lo raggiungerò"."Questi aspetti del trasferimento (in prestito, ndr) riguardano i club, mi focalizzo sul mio lavoro giorno per giorno. Sono qui per avere più successo possibile e spero di continuare così, è un grande club e spero di rappresentarlo a lungo".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui