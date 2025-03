Bremer a Sky: 'Mi dispiace per Thiago Motta. Tudor mi ha chiesto se rientro. Mondiale per Club? Lo spero'

Le parole di Bremer

Il difensore della Juventus , Gleison, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24, parlando del cambio in panchina e del suo recupero dall’infortunio. Il brasiliano ha espresso il suo rammarico per l’addio di, sottolineando il buon lavoro svolto dal tecnico e l’ottimo avvio di stagione della squadra.“Stagione un po’ sfortunata, abbiamo avuto tanti infortuni. Mi dispiace per Thiago Motta, è stato un bravo allenatore per me. Come siamo partiti sembrava che avremmo fatto buone cose”, ha detto Bremer, riconoscendo l’impatto positivo che il tecnico aveva avuto sul gruppo. Tuttavia, il calo di rendimento nella seconda parte della stagione e le difficoltà incontrate hanno portato la società a un cambio di rotta, con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera.

Il confronto con Tudor e il rientro dall’infortunio

Obiettivo Champions

Sul rientro in campo: "Sono stati mesi difficile ma ora sto bene. Sta proseguendo tutto bene, ho iniziato già a correre ma dobbiamo rispettare i tempi. Spero di rientrare per il Mondiale per Club non da titolare ma come subentrato."Il centrale brasiliano ha poi svelato di aver già parlato con Tudor , il nuovo allenatore della Juventus, che lo ha subito interpellato sulle sue condizioni fisiche. “Ho parlato con Tudor, mi ha chiesto se rientravo. Ho detto che è presto”, ha spiegato Bremer, lasciando intendere che il suo recupero non è ancora completato e che servirà ancora del tempo prima di vederlo nuovamente in campo.E sul modulo in difesa: "Non abbiamo parlato di questo, ma lui è un allenatore che gioca con la difesa a tre. Penso che punterà su quella".Bremer ha poi espresso la sua speranza per il finale di stagione della Juventus, con l’obiettivo primario di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. “Spero che centreremo la Champions”, ha dichiarato, consapevole dell’importanza di garantire alla squadra un posto nella massima competizione europea per club.