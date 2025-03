Juventus, Giuntoli e Scanavino si stringono a Tudor, il gesto con la squadra e una scarpata in faccia

Paolo Bruno

Allenamento Juve, le immagini

L'allenamento odierno della Juventus è stato accompagnato da immagini simboliche che segnano un nuovo inizio per il club sotto la guida di Igor. Il video diffuso dalla società si apre con una scena significativa: la dirigenza, rappresentata da Cristiano Giuntoli e Maurizio, cammina a bordo campo accanto al nuovo allenatore. Un segnale forte di compattezza e fiducia attorno al tecnico croato.Un altro momento emblematico arriva poco dopo, quando Giuntoli abbraccia uno a uno i giocatori che scendono in campo per allenarsi. Un gesto che sa di vicinanza e ripartenza, sottolineando l'importanza dell’unità in questo delicato momento della stagione.Durante la sessione di allenamento, c'è stato anche un episodio curioso che ha coinvolto l'allenatore dei portieri Rogić, collaboratore di Tudor, e Carlo Pinsoglio. Nel corso di un esercizio, Rogić ha accidentalmente colpito in faccia il portiere con una scarpata. Nulla di grave, solo un piccolo incidente che si è chiuso immediatamente con un chiarimento, un sorriso e un abbraccio tra i due.L'allenamento della Juventus, dunque, è stato caratterizzato da immagini di forte coesione, segno di un gruppo che vuole ritrovare compattezza e determinazione per affrontare al meglio la parte finale della stagione sotto la nuova guida di Tudor.