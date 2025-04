Allianz Stadium cornice di eventi extra calcistici: a giugno 2026 il concerto di Eros Ramazzotti

Getty Images

L'è davvero pronto a entrare in una nuova era, che non parlerà solo di calcio. E l'annuncio arriva direttamente da chi ne sarà protagonista, ma sul palcoscenico e non sul campo: si tratta di, cantante italiano di fama internazionale e celebre tifoso bianconero, che ha reso note tutte le date del suo prossimo tour mondiale tra cui figura anche quella di, che lo porterà appunto a Torino, nella casa della Juventus : sarà la sua ultima tappa italiana, dopo quelle di Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina e Bari.

L'Allianz Stadium accoglierà anche eventi non calcistici

L'esempio del rugby

Il concerto di Eros Ramazzotti

Sarà l'inizio di una vera e propria rivoluzione per lo stadio di proprietà del club bianconero, che il 23 novembre scorso ha ospitato una partita di rugby dopo che da tempo si stava preparando a diventare cornice di eventi extra-calcio. Di questo tema ha parlato di recente anche, Facilities Management Director della Juventus e Presidente di ESSMA (European Stadium and Safety Management Association): "In questi ultimi anni, anche per noi il campo è stato il tema fondamentale. Pensare di fare altri eventi con il pubblico presuppone l’utilizzo del manto erboso quindi limita le finestre in cui fare altre attività. Stiamo ragionando anche sulla possibilità di fare concerti, ovviamente andando ad immaginare come posizionare sia il palco che l’accesso dei mezzi. Lo stadio è adattabile, ma è nato come stadio per il calcio. La finale della Kings League è stato il primo evento misto, in cui c’era anche un palco".Gianello aveva poi portato come esempio di esperienza riuscita proprio la partita di rugby dell'autunno scorso: "Il rugby non è stato un esercizio banale, è stata una partita giocata il 23 novembre e siamo partiti in estate a preparare il campo per arrivare a quella partita. Stiamo facendo esercizio per arrivare a sfruttare lo stadio per fare eventi diversi da concerti e dal calcio. Tutto questo ci permette di portare avanti considerazioni aziendali su come sfruttare l’asset stadio. Non solo la parte commerciale ci porta idee, ma il grosso del lavoro è rendere sostenibile l’evento massimizzando il ricavo e ottimizzando i costi. Senza inoltre mai compromettere la qualità del nostro stadio per il core business, ovverosia il calcio".A breve, tra poco più di un anno, sarà la volta della musica. Ed Eros Ramazzotti, con tutta probabilità, sarà solo il primo di una lunga serie di artisti destinati a scegliere l'Allianz Stadium come cornice dei propri concerti, eventi ai quali sono attese decine di migliaia di persone da tutto il mondo con tutte le conseguenze del caso anche in termini di indotto per la città di Torino e le sue immediate vicinanze.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui