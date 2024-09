Juventus, perchè Douglas Luiz parte dalla panchina?

è uno dei colpi pregiati di questa sessione estiva di calciomercato targata Cristiano Giuntoli. Il centrocampista brasiliano arrivato insieme alla compagna Alisha Lehmann dall'Aston Villa in cambio di Enzo Barrnechea e Samuel Iling Junior. Douglas ha da subito messo in mostra tutte le sue qualità ed il suo estro ma perchè non è mai partito titolare? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato un curioso retroscena.I 58 minuti giocati fino a qui dal brasiliano non rappresentano una bocciatura. Semplicemente Thiago Motta non lo considerava pronto per dargli ciò di cui aveva bisogno. Potrebbe però riuscire ad ottenere una maglia da titolare in occasione di Empoli-Juventus sabato alle ore 18.





