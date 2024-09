Situazione rinnovo

I nomi in caso di mancato accordo

L'ottimo avvio di stagione di Dusan Vlahovic è sotto gli occhi di tutti. Due gol nelle prime tre giornate di campionato, tanto lavoro per la squadra e anche gli apprezzamenti da parte di Thiago Motta. Il giocatore attualmente è il più pagato in rosa e nelle prossime settimane le parti inizieranno le trattative per il rinnovo. Rinnovo che però non sarà semplice. Il club bianconero vuole il rinnovo del giocatore , che finalmente sembra essere tornato su livelli alti dopo due stagioni altalenanti dal punto. L'idea della Juventus è quella di di un prolungamento del contratto di almeno una o due stagioni, con ingaggio rimodulato che tra parte fissa e bonus potrebbe comunque garantire tra i 9 e i 10 milioni.Bisogna però considerare l'ipotesi di un mancato accordo tra le parti, perché la trattativa non sarà semplice. Per questo motivo Giuntoli sta valutando diversi nomi per poter sostituire il giocatore in caso di partenza. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Il primo nome è già noto, sarebbe quello di Jonathan David dele pallino di Giuntoli. Il suo nome potrebbe tornare in auge quando verrà valutata la posizione di Milik.



