Vlahovic-Juventus: le ultime sul rinnovo di contratto

La nuova proposta della Juventus

ha vissuto un’estate di sole certezze dopo tutti dubbi dell’anno precedente: allora era stato a lungo al centro delle voci di mercato, soprattutto nello scambio con Romelu Lukaku., come mai forse lo era stato prima. La scelta della Juve di non investire pe r un altro attaccante oltre a Milik ne è la dimostrazione della fiducia nei confronti del serbo. In casa bianconera però è tornato centrale anche il tema contratto.L’ingaggio di Vlahovic è figlio di un’altra Juve,(tra parte fissa e bonus raggiungibili), oltre gli standard del nuovo corso. E la scadenza del 30 giugno 2026, scrive La Stampa impone riflessioni, anzi decisioni, entro e non oltre la fine della stagione con l’obiettivo di archiviare la questione nel minor tempo possibile perché nessuno vuole che si entri nell’ultimo anno di contratto, come successo di fatto conLa Juve vuole accelerare dunque, anche perché i dialoghi con l’entourage di Vlahovic, guidato dall’agente Darko Ristic, vanno avanti ormai da un anno:sul piatto, si legge sul quotidiano, unnetti a stagione. Nuovi incontri con Ristic in programma.