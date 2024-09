David tra Juventus ed Inter: può liberarsi a zero

La situazione

Il mercato non si ferma mai eattaccante canadese di proprietà del Lille. Il classe 2000 è un profilo che stuzzica da tempo i club di Serie A e può diventare una grande opportunità tra pochi mesi. Intanto lui apre all'addio, mandando un messaggio chiaro.in caso di mancato accordo per il rinnovo. Situazione non del tutto da escludere perché David, come riporta Tuttosport, parlando con The Athletic dopo la vittoria sugli Usa, ha svelato che la trattativa sta comunque andando avanti: "In questo momento stiamo parlando con il presidente per valutare la possibilità di un prolungamento.Alla fine il mio contratto scadrà. Allora vedremo. Vedremo cosa succederà l’anno prossimo.. Penso che ovviamente la Premier League sia considerata uno dei migliori campionati al mondo. Ma per me non è Premier League o niente: sono aperto a tutto e ogni campionato ha le sue sfide".lo insegue dai tempi di Napoli e stavolta, senza rinnovo,si legge, l’affare può davvero essere vicino, pur con la grande concorrenza che c’è per il centravanti.da obiettivo comune, come successo a gennaio con Tiago Djalò. E più in generale si rinnova il duello di mercato tra le due superpotenze del nostro campionato.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui