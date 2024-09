Juventus, Koopmeiners e Vlahovic alla Continassa

Giorni di allenamento alla Continassa per la Juventus agli ordini di. Il tecnico bianconero sta lavorando con i giocatori che non sono partiti con le rispettive nazionali. Stando a quanto riferisce Tuttosport c'è un curioso spiffero dalla Continassa che riguarda Dusane TeunIn questi giorni sembra che il tecnico abbia lavorato particolarmente sull'intesa tra Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners. Una delle chiavi per il futuro bianconero. Tutti i giocatori che non sono partiti per la pausa nazionali in questo periodo si sono allenati agli ordini di Thiago. In particolare loro due hanno avuto modo di affinare la loro intesa verso la sfida all'Empoli e la Champions.





