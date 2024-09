Juventus, perché i -200 milioni a bilancio non sono un dato negativo



Juventus, quando ci si aspetta di pareggiare il bilancio

Al 30 giugno 2024 la Juventus si appresta ad approvare un, questo secondo le stime riportate oggi da Tuttosport. Nella giornata di ieri, la Juventus ha pubblicato un aggiornamento del proprio calendario finanziario: i conti in questione saranno approvati dalil 27 settembre, anziché il 19 come inizialmente previsto, mentre l’assemblea degli azionisti si terrà il 7 novembre. I numeri sembrano preoccupanti se si considera che lo scorso anno il bilancio si era chiuso in negativo di -123 milioni, ma non è così. Ecco i motivi.Andando ad analizzare i dati singolarmente infatti la riga dei ricavi farà registrare un dato bassissimo. con ogni probabilità al di sotto della soglia dei 400 milioni, come non capitava da quasi un decennio. La cause chiaramente sono le penalizzazioni sportive dell'ultimo anno e la conseguente esclusione da ogni competizione europea. Si tratta di circa 80-100 milioni in meno a bilancio, esattamente ciò che manca alla Juventus per evidenziare un trend in leggero miglioramento.Le recenti operazioni di mercato hanno portato ad un abbassamento del monte ingaggi notevole ma anche degli ammortamenti. Nel prossimo bilancio torneranno a comparire gli introiti della Champions, questa volta anche allargata e del Mondiale per Club. Guardando l'orizzonte il bilancio bianconero si disegna con maggiori entrate e minori uscite, insomma. Al punto che già nel 2025/2026 dovrebbe essere avvicinato l’obiettivo del pareggio di bilancio, che l’ultimo business plan della Juventus aveva fissato per il 2026/2027. Ovviamente non si può prevedere il futuro ma sembra che possa tornare ad essere roseo presto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui