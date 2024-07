Juventus, le 5 notizie di oggi venerdì 19 luglio 2024

Non sono mancate notizie e sorprese in casa Juventus . Tante novità e piste di mercato da monitorare , ve le elenchiamo di seguito.Un’altra giornata rovente, non solo per il clima, in casa Juventus. Mentre la squadra si prepara a partire per il ritiro in Germania, le novità non mancano. La lista dei giocatori convocati per il ritiro sta prendendo forma. Wojciech Szczesny, per esempio, non partirà con la squadra, avendo ricevuto alcuni giorni di ferie extra. La sua posizione sul mercato resta incerta, con la Juventus in attesa di offerte adeguate.Sul fronte del mercato, l’attenzione si concentra su Jean-Clair Todibo, obiettivo principale per la difesa bianconera. La Juventus sta cercando di trovare un accordo con il Nizza, mentre il giocatore sembra orientato al trasferimento a Torino. Questa operazione, se conclusa, rappresenterebbe un’importante aggiunta alla squadra, con il club torinese che spera di battere la concorrenza del West Ham.Nel frattempo, Dusan Vlahovic è rientrato a Torino e ha ripreso gli allenamenti insieme a Andrea Cambiaso. La presenza di Vlahovic è cruciale per la Juventus, che punta su di lui per trascinare la squadra verso nuovi successi. Il suo rientro rappresenta un segnale positivo in vista della nuova stagione, con l'attaccante serbo pronto a dimostrare il suo valore. Anche Cambiaso è tornato in campo, pronto a dare il suo contributo alla squadra.