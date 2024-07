Juve, chi non parte per il ritiro in Germania

. È lì infatti, nel quartier generale di Adidas, che la squadra disvolgerà una parte di ritiro pre campionato, con tanto di amichevole finale contro il Norimberga in programma venerdì 26 luglio al Max-Morlock Stadion. Non tutti gli attuali componenti della rosa, però, lasceranno Torino.Tra coloro che non parteciperanno alla trasferta c'è anche un potenziale "big" come, che sostanzialmente è sul mercato ma, al di là di questo, è atteso da un appuntamento personale decisamente importante: il matrimonio con la fidanzata Lucia Bramani, in programma domani in Toscana, per il quale ha potuto godere di alcuni giorni liberi extra. Niente Germania nemmeno per Wojciech Szczesny , entrambi in uscita, che a loro volta possono ancora beneficiare di un periodo di vacanza.Diversa la ragione che tratterrà alla Continassa Filip Kostic (altri due per cui il futuro è tutto da definire): entrambi sono alle prese con alcuni acciacchi fisici, pertanto continueranno a lavorare alla base bianconera. Ci saranno, invece, Dusan Vlahovic , rientrati in città proprio oggi. Attesi domani





