Dusan Vlahovic, ma non solo. La mattinata di venerdì 19 luglio è anche quella del ritorno a Torino di. Connazionale di Dusan, è anch'esso reduce dall'avventura - non propriamente fortunata - con la Serbia a Euro 2024 e, dopo un breve periodo di vacanza, è pronto a rimettersi al lavoro per la causa bianconera. L'iter tracciato è il consueto: prima le visite mediche al Jmedical, poi il primo allenamento con la squadra e la partenza per la Germania dove lasvolgerà la seconda parte di ritiro. In attesa di capire quali sviluppi potrà assumere il proprio futuro, il classe 1991 è pronto a mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore Thiago Motta. Quella che sta per iniziare sarà la sua terza stagione alla Juventus.





