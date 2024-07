E' il grande giorno di. L'attaccante dellaè arrivato nella mattinata di venerdì 19 luglio al J|medical di Torino per sottoporsi alle tradizionali visite mediche che daranno ufficialmente il via alla sua stagione. Il serbo ha concluso il suo periodo di vacanza dopo l'esperienza a Euro 2024 con la maglia della Nazionale e ora è pronto per tornare ad immergersi nel mondo Juventus. Una volta sostenute le visite mediche, il classe 2000 si aggregherà direttamente alla squadra per il primo allenamento agli ordini di Thiago Motta. Poi la partenza per Herzogenaurach dove la Juve svolgerà la seconda parte del ritiro dal 20 al 26 luglio, giorno nel quale si giocherà la prima amichevole estiva contro il Norimberga.





