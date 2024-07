L'arrivo diallaha di fatto chiuso i margini ditra i pali della porta bianconera. Il portiere polacco, infatti, è alle prese con la decisione relativa al suo futuro: tramontata la pista, con il club diche ha deciso di puntare su Bento, sulle tracce del portiere polacco rimane vigile il Monza che, come confermato dall'ad Adriano Galliani, sogna di portare in Brianza il classe 1990, seppur consapevole del coefficiente di difficoltà della trattativa. Come riferito da Tuttosport, tuttavia, un altro club arabo di sarebbe iscritto alla corsa per l'estremo difensore: l'. Nella formazione allenata da Laurent Blanc giocano stelle del calibro di Karim Benzema e N'Golo Kanté.





