Matias Soulè, la situazione tra Roma e Premier League

Thiago Motta stima molto Matias, al punto che avrebbe voluto valutarlo nel corso del ritiro di queste settimane prima di decidere se lasciarlo partire o meno. La dirigenza bianconera invece lo ritiene sacrificabile per poter arrivare ai nomi sul taccuino di Cristiano(come Teun Koopmeiners). La cifra per poter cedere l'argentino classe 2003 è di circa 30 milioni.La Roma al momento è il club in pole per il giocatore argentino, infatti sarebbe, secondo SkySport forte della volontà del calciatore che dopo la stagione a Frosinone è rimasto legato alla capitale. La prima offerta presentata dai giallorossi è di circa 26 milioni, pochi per la Vecchia Signora ma la sensazione è che attorno ai 30 si possa chiudere. Manca poco ma il futuro di Soulè sembra destinato ad essere lontano da Torino.





