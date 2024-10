Mercato, scelte e la, come sempre al centro di ogni discorsi. I tifosi cercano di riprendersi dopo il pari con ilche inizia a spezzare un po' di sogni, ma allo stesso tempo ora c'è l'ambizione di riprendersi subito. E di farlo su un campo complicato come la Dacia Arena di Udine.La notizia del giorno resta la situazione di Nico Gonzalez. Non necessariamente una novità, ma una certezza più forte: sarà out sia per la gara di campionato che per il Lille. E poi? Poi c'è il derby, ma resta da valutare, con una consapevolezza chiara: pure se dovesse rientrare per la sfida al Toro, lo farebbe solo per uno spezzone.