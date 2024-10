I numeri della difesa post infortunio di Bremer

Bisogna trovare una soluzione. O almeno metterci una pezza. Perché la grossa differenza tra ladella primissima parte di stagione e la Juve praticamente post Lipsia ha un nome e un cognome: Gleison Bremer. Peso specifico incalcolabile.Sono arrivati due gol contro il Lipsia, un altro con il. Poi lo, in casa, e quattro con l'Inter e altri due con il Parma. Sono dieci. Senza Bremer, dieci gol in sei partite, mentre con Gleison appena uno in sette partite. Una differenza così enorme da non sembrare vera. E dentro ci finisce praticamente un po' tutto. A partire dagli alti e bassi di Gatti, prima leader e poi scartato, passando per le enormi difficoltà di Danilo, alla terza partita flop su tre da titolare. Persino Kalulu, che tra i nuovi acquisti era sembrato il migliore, o almeno il più lucente, si è ritrovato nel calderone degli errori al Meazza.Da parte sua,non ha intenzione di snaturare la squadra e di tornare a irrobustirsi lì dietro. Dopoha ritrovato, e- non brillante allo Stadium - è quel jolly che gli permette di variare senza rischiare poi così tanto.In un'aria generale di tempesta, la speranza è che Thiago Motta abbia imparato dai propri errori e dalle mancanze generali della squadra. Per tutto il resto, oltre a stringere i denti, c'è da aspettare il mercato. Se per filosofia è comprensibile non andare sull'elenco svincolati, per necessità non si può non ripartire da lì. Altrimenti rischia tutto di naufragare.