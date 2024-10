L'infortunio di Nico Gonzalez

Quante partite ha saltato Nico Gonzalez?

Quando torna Nico Gonzalez

2 ottobre. Non una data casuale, tutt'altro. Si tratta infatti dell'ultima apparizione dicon la maglia della. L'esterno offensivo argentino, arrivato in estate dalla, si era infatti infortunato proprio in occasione della vittoriosa trasferta di Champions League maturata sul campo del Lipsia. Il nuovo numero 11 bianconero era stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena dodici minuti a causa di un problema muscolare che gli ha impedito di proseguire il match.Gli esami strumentali ai quali il classe 1998 si è sottoposto nei giorni succesivi al J|medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Ma da quel momento, l'ex attaccante dello Stoccarda in campo non si è più visto.Nico Gonzalez, fermo ai box da ormai un mese, ha saltato ben cinque partite tra Serie A e Champions League. L'argentino, infatti, non è stato disponibile per le gare contro Stoccarda, Cagliari, Lazio, Inter e Parma.All'orizzonte, però, non sembrano esserci buone notizie. Nico Gonzalez infatti è ancora indietro per quanto concerne il suo percorso di recupero e salvo sorprese, ad oggi decisamente inaspettate, salterà anche le gare contro Udinese e Lille. Morale della favola, il suo rientro è previsto il Derby della Mole contro il Torino, in programma sabato 9 novembre.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui