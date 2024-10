Juve-Parma, lo scambio tra Gatti e Danilo

La prestazione difensiva della Juventus contro ilcontinua a suscitare dibattiti. I bianconeri sembrano aver perso la solidità mostrata a inizio stagione, soprattutto dopo il grave infortunio di Gleison. Questo calo è apparso ancora più evidente in occasione del gol del momentaneo 1-2 di Man, che ha scatenato un acceso scambio di opinioni tra Danilo e Federico, ripreso dalle telecamere in campo.Il gol del momentaneo 2-1 per il Parma all'Allianz Stadium è nato da una disattenzione della difesa juventina su un contropiede, lasciando Danilo in un uno contro uno con Dennis Man, che lo ha superato facilmente in velocità. Questo episodio ha scatenato la frustrazione del brasiliano, che – secondo alcune ricostruzioni che circolano in rete -, si sarebbe rivolto a Federico Gatti chiedendogli: "Ma dov'eri?". Questa frase ha evidenziato il rientro difensivo troppo lento di alcuni giocatori, come Gatti e Cabal, un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi bianconeri.