Un altro passo falso. E altri due punti persi. Sono ufficialmente troppi. E' 2-2 trae la sensazione a fine partita è che sia giusto così, che quanto creato sia stato anche un po' distrutto. E che tutto sommato ci sia un bel gap da colmare tra i bianconeri e l'Inter, tra il percorso intrapreso da Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte. I risultati, come insegnano a Torino, non mentono praticamente mai e allora è pure inutile appigliarsi al gioco, alle sensazioni, alle emozioni: alla decima giornata, la Juve si ritrova piccola e - per la prima volta - fisicamente in panne. Servirà una sterzata netta.