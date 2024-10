Juventus, i nomi per il vice Vlahovic

Quella traè stata una sfida sul campo ma con uno sguardo speciale al mercato. Qualche minuto prima della partita il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato didel Parma ai microfoni di Dazn rivelando: "È un ottimo giocatore". Potrebbe proprio essere lui il prescelto per diventare il vice-Vlahovic, chissà magari anche nel mercato di gennaio, come riferisce oggi Tuttosport il giocatore è sotto osservazione dai dirigenti della Juventus ma non è il solo.Infatti, sotto ai radar della dirigenza bianconera ci sarebbe finito anche Lorenzo Lucca, ma l'Udinese difficilmente vorrà privarsene già nel mercato di gennaio. Il nome di Bonny è uno degli attenzionati con una certezza: serve un sostituto per Dusan.





