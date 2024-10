Koopmeiners titolare contro l'Udinese?

I numeri di Koopmeiners alla Juventus

8 presenze

6 volte titolare

0 goal

1 assist

559 minuti giocati

Tra le poche note liete di casadopo il pareggio interno maturato contro ilsi segnala il gradito di ritorno di, ormai completamente recuperato dopo la frattura alla costola patita contro il Lipsia in Champions League.L'olandese è entrato in campo a venti minuti dalla fine, subentrando al posto di Weston McKennie, per provare ad alzare il tasso qualitativo della squadra in vista dello sprint finale di partita. Una missione che, purtroppo per i bianconeri, non è andata a buon fine, ma che restituisce a Thiago Motta uno dei calciatori chiave per il suo progetto. Contro l'Udinese lo vedremo titolare?Teun Koopmeiners non può ancora essere al 100% della forma viste le quasi tre settimane di stop dopo la frattura alla costola. Tuttavia l'emergenza sulla trequarti campo che vedrà la Juve ancora priva di Douglas Luiz e Nico Gonzalez potrebbe consentire all'olandese di scendere in campo al Bluenergy Stadium con i gradi di titolare nel 4-1-4-1 di Thiago Motta.





