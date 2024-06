E' stata una giornata molto importante per la. Dopo settimane di trattativa è arrivata la fumata bianca per Douglas Luiz. Tutto fatto; sarà un nuovo giocatore della Juventus con Barrenechea e Iling Junior che faranno il percorso inverso e vestiranno la maglia dell'Aston Villa. Il mercato bianconero però non si ferma al centrocampista brasiliano. Anzi, proprio in queste ore Cristiano Giuntoli è al lavoro per un altro obiettivo.A livello di campo invece, gli occhi della Juve erano puntati sulla sfida tra Portogallo e Turchia; seconda partita del girone di Euro2024. Ovviamente, l'attenzione era tutta rivolta a Kenan Yildiz, subentrato nel corso del secondo tempo quando la partita era già compromessa. Questo e molto altro nella giornata bianconera.