La settimana decisiva per Szczesny



Nuovi contatti tra le parti

Wojciechè pronto a cominciare una nuova fase della sua carriera. Con lagià eliminata da Euro 2024, il portiere può ora concentrarsi sul futuro. Dopo nove anni trascorsi tra Roma e Torino, sembra ormai vicinissimo il suo addio alla Juventus e all'Italia.Il giocatore, classe 1990, dovrebbe essere uno dei nuovi rinforzi, squadra dove milita anche Cristiano Ronaldo, ex compagno di squadra in maglia bianconera. Il club saudita, reduce da una stagione deludente, battuto su tutti i fronti dall'Al Hilal, vuole riscattarsi e ha già bloccato il primo acquisto.La fumata bianca è ormai vicina: la Juventus attende l'ultimo rilancio della società di Riyadh, con l'obiettivo di chiudere la trattativa nei prossimi giorni. L'Al Nassr è pronto a versare nelle casse della Vecchia Signora 4-5 milioni di euro più bonus per l'ex estremo difensore dell'Arsenal.Come raccolto dalla nostra redazione oggi ci sono stati nuovi contatti per sbloccare la, così da definire quanto prima anche l'ingresso di. Questo trasferimento segna la fine di un'era peralla, dove è stato un pilastro tra i pali dal suo arrivo nel 2017. Durante il suo periodo a Torino, ha vinto numerosi trofei, tra cui quattro scudetti, e ha dimostrato costantemente il suo valore come uno dei migliori portieri del campionato italiano.L'approdorappresenta una nuova sfida per, sia dal punto di vista professionale che personale. Il club saudita è determinato a risollevarsi dopo una stagione sottotono e vede nel portiere polacco una figura chiave per rinforzare la propria difesa e migliorare le prestazioni complessive della squadra.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui