Turchia-Portogallo, la partita di Yildiz

La Turchia rischia l'eliminazione?

Dopo l'esordio da titolare nella prima partita di Euro2024Una scelta sorprendente del c.t, Vincenzo Montella e che soprattutto non ha pagato visto la sconfitta per 3-0. Tutti i tre gol dei portoghesi sono arrivati prima dell'ingresso in campo di Yildiz.Una sconfitta netta per la Turchia che non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa. Oltre ad Yildiz è rimasto inizialmente fuori dai titolari anche l'altra stellina, Arda Guler. Se in questo caso c'era anche una condizione fisica non al meglio dietro la scelta di Montella, per quanto riguarda il classe 2005 di proprietà della Juventus, la decisione è stata solo tecnica.finita alta. Di fatto è stato anche l'unico guizzo del talento turco.Nonostante la sconfitta, la Turchia rimane in piena corsa per il passaggio agli ottavi di finale. Sarà decisiva la prossima gara contro la Repubblica Ceca (in programma mercoledì 26 giugno). Alla nazionale di Montella basterà un pareggio per essere certi del secondo posto e quindi della qualificazione.





