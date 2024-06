La Juventus lo segue da due anni



Thuram-Juventus: la volta buona?

45 milioni. Anzi no: 50. E poi? Poi il tempo passa, e la Juventus resta alla finestra: guarda, scruta, capisce. Nuove dinamiche in corso per, l'altro "figlio d'arte" e di mestiere centrocampista. E' nato a Reggio Emilia, è il fratello di Marcus e il figlio di Lilian, che il bianconero l'ha vestito proprio nell'anno in cui è nato Khéphren.Sembra un gioco del destino, e forse lo è. A prescindere dal romanticismo, Thuram è uno dei centrocampisti più interessanti del panorama calcistico europeo. E ha il contratto innel: un assist niente male.Un assist che arriva nel momento giusto, con un mercato "sbloccato" dai nuovi capitali e dalle cessioni che inevitabilmente ci saranno. E soprattutto con l'intenzione sempre più chiara didi lasciare il, complice l'addio di, nella scorsa estate ai rossoneri francesi e oggi allenatore dell'Ajax. Si è chiuso un ciclo, Thuram junior vuole fare lo step successivo. E la Juventus è un cross basso in mezzo, a pochi metri dal gol.Del resto, sono anni che Khéphren flirta con i bianconeri, tutte le volte in attesa di una proposta che non viene concretizzata. Ma le parti inevitabilmente si piacciono:era sul taccuino di, è stato a lungo su quello di, mentrel'ha visto pure per il suo Napoli. Insomma: è cerchiato in rosso più e più volte.Ecco perché tutto ci lascia pensare e immaginare che sì, questa possa essere la volta buona. Perché non sembrano esserci ostacoli all'orizzonte, neanche quelli di natura economica. La richiesta del Nizza inevitabilmente si è abbassata: potrebbero bastare circaKhéphren è pronto a cambiare direzione e l'Italia lo stuzzica: ripercorrerebbe le orme di papà Lilian, potrebbe sfidare Marcus in un derby d'Italia e dei sentimenti. E' una grande storia: ora va raccontata.





