Dettagli dell'accordo



Contratti e percentuali di rivendita



Prossimi passi

Lahanno concluso una maxi-operazione di mercato che porteràin bianconero. Manca solo l'ufficialità, ma le condizioni dell'accordo sono già state definite e finalizzate dalle due società.Negli ultimi giorni, le condizioni dello scambio sono cambiate: Enzoè entrato nell'affare al posto di Weston. L'altra contropartita è Samuel Iling Jr., e l'accordo prevede anche un conguaglio diha già un accordo con la Juventus per il contratto, che è stato definito da giorni. In queste ore, anche Barrenechea ha definito i termini contrattuali con, e l'accordo è imminente.del centrocampista argentino, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Frosinone. La stessa percentuale di rivendita sarà applicata anche perDouglas Luiz è in attesa di passare ledirettamente dal ritiro della. Una volta completate le visite,delsarà solo una. Questo scambio rappresenta un importante passo avanti per la Juventus, che aggiunge un centrocampista di qualità alla propria rosa, mentre l'Aston Villa si arricchisce di giovani talenti promettenti come Barrenechea e Iling Jr.





