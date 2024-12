Juventus, le notizie di oggi

E' stata la giornata di vigilia di campionato; laaffronterà ilnel 17esimo turno di Serie A e come di consueto ha parlato Thiago Motta in conferenza stampa. Poi nel pomeriggio i bianconeri sono partiti verso la città brianzola.Diverse novità di campo in casa Juventus: prima di tutto le condizioni di Danilo, che è a rischio per la prossima partita mentre è tornato Andrea Cambiaso a disposizione di Thiago Motta. A proposito di difensori, è lì che il mercato della Juve si concentra tra entrate ed uscite. Tanti movimenti in corso con l'avvicinarsi dell'apertura del calciomercato.