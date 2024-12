Nico Gonzalez o Mbangula: chi gioca titolare col Monza?

I nodi da sciogliere in vista disono molteplici. Se per il ruolo di terzino sinistro McKennie parte in posizione di vantaggio , dalla metà campo in su si profila un possibile testa a testa per quanto riguarda la corsia di destra dell'attacco bianconero. Thiago Motta, infatti, ragiona su chi trapotrà ritagliarsi un posto nell'undici titolare contro i brianzoli allenati da Alessandro Nesta.Thiago Motta sarebbe pronto a ridisegnare la sua Juventus sulle note del 4-1-4-1, dirottando Conceicao sulla corsia di sinistra, con Yildiz sulla trequarti e soprattutto con Nico Gonzalez pronto a prendersi una maglia da titolare sulla fascia destra. L'ex Fiorentina - che potrebbe tornare a giocare dall'inizio in Serie A dopo tre mesi - è infatti tallonato da Samuel Mbangula che, dopo gli ultimi e convincenti ingressi a gara in corso, sogna la grande chance dal primo minuto all'U-Power Stadium.





