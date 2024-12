Danilo o McKennie: chi gioca contro il Monza

In attesa di sciogliere il grande dubbio relativo alle condizioni die capire se il laterale italiano potrà strappare la convocazione per la partita traè chiamato a sciogliere un potenziale ballottaggio per quanto riguarda la corsia di sinistra di difesa nel 4-2-3-1 tracciato dal tecnico bianconero. Protagonisti di questo potenziale 'duello' sono, che in quel ruolo ha giocato contro il Manchester City, e, testato in Coppa Italia sul versante mancino.In attesa che vengano sciolti gli ultimi dubbi a riguardo, la prestazione di McKennie in Coppa Italia contro il Cagliari ha convinto Thiago Motta, il quale sembra intenzionato a riproporre il texano come riferimento mancino della difesa. Sembra proprio lui, infatti, il favorito per una maglia da titolare su quella corsia.





