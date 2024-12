Danilo non parte con la squadra per Monza-Juventus: problema alla caviglia

Per una buona notizia, ovvero il ritorno di Andreatra i convocati c'è anche una piccola preoccupazione a causa delle condizioni diIl difensore della Juventus non è infatti partito insieme alla squadra per la trasferta di Monza, dove i bianconeri affronteranno la squadra di Nesta domani sera.Il capitano della Juventus ha avuto un problema alla caviglia: una leggera distorsione alla caviglia sinistra per Danilo che verrà valutata domani mattina. Ancora quindi non è escluso che possa esserci contro il Monza. Intanto è rimasto a Torino e domani farà un test per capire le condizioni e se può raggiungere la squadra almeno per la panchina.