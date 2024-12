Monza-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta

Domani tornerà in campo la Juventus dopo la bella e convincente vittoria in Coppa Italia sul Cagliari. Questa volta i bianconeri disaranno ospiti all'U-Power Stadium del Monza di Alessandro Nesta. L'allenatore della Juventus ha presentato in conferenza stampa come di consueto la sfida di Serie A dall'interno dell'Allianz Stadium. Queste le sue parole:"Di buono voglio vedere sempre tutto, è importante, la nostra determinazione a crescere in ogni allenamento. Contro ogni avversario che affrontiamo, domani abbiamo il Monza che è una buona squadra con un buon allenatore, dobbiamo fare il massimo dando ognuno il suo meglio per il bene della squadra e fare una grande partita"."Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Weah e Douglas. Valuteremo oggi Cambiaso. Su Douglas potrei anche portarlo ma per domani voglio tutti al meglio e vedremo per la Fiorentina"."Penso a cosa dobbiamo fare domani, l'abbiamo preparata con concentrazione e determinazione. Tutto il resto è passato, abbiamo visto cose che possiamo migliorare ma ora pensiamo a domani"."Ogni scelta è nel momento e per il bene della squadra. Manuel ha una capacità di adattarsi e di leggere le partite, nella comunicazione, nel modo che affronta il suo lavoro è capace di fare tante cose in squadra. Quando avremo bisogno potrà aiutarci. La sua posizione è da centrocampista, non invento niente, da difensore centrale ve l'ho detto hp parlato con lui ed era convinto di poter fare anche il centrale quindi quando ne avremo bisogno sarà di grande aiuto"."Il bilancio lo lascio a voi. Ora non ne faccio, per me si fa a fine stagione. Per noi è la concentrazione sulla prossima partita che è domani. Sono soddisfatto del lavoro di tutti ma pretendo sempre di più partendo da me stesso. Vogliamo sempre migliorare e sarà cosi sempre"."Sta bene, domani sarà convocato e vedremo se inizierà o se potrà entrare a partita in corso"."Lavoriamo sempre su tutto, per stare al massimo e per affrontare ogni avversaria al meglio, domani una bella partita ed importante, siamo concentrati per una grande prestazione e portarla dalla nostra parte"."Tutti domani possono giocare dall'inizio. Nico ha fato tanti ruoli in carriera, i giocatori forti normalmente giocano dappertutto, lui è forte e quando sarà necessario dove giocherà farà il meglio per aiutarci"."Se troveremo una squadra chiusa e difensiva dovremo essere capaci di arrivare bene con gli uomini giusti e con grande qualità che abbiamo in squadra per creare e concludere bene le azioni che dovremo sviluppare"."Un grande giocatore molto più giovane di Nico. Vale lo stesso discorso, chi è su questi livelli può ricoprire perfettamente diversi ruoli. Kenan ha fatto molto bene l'esterno sinistro, dietro la punta anche ed anche la punta, può sicuramente giocare anche a destra, la sua disponibilità è sempre massima. Vedremo se inizierà domani o se subentrerà"."Il direttore è qui con noi, siamo in piena sintonia, quando arriverà il mercato. Non è questione di regali, oggi pensiamo al Monza perchè è quello su cui dobbiamo essere attenti e concentrati, quando arriverà il mercato siamo in sintonia".- "Non mi aspetto niente, non immagino niente, ma sono pronto ad affrontare tutto, è parte del nostro lavoro ed è bello così".





