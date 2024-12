Juventus, il retroscena su Antonio Silva

Una cosa sembra essere certa: nel corso del mercato di gennaio laporterà alla Continassa almeno un. Le assenze di Gleison Bremer e di Juan Cabal devono essere sopperite e quindi il dt Cristiano Giuntoli è al lavoro. Un nome nell'elenco è quello di Fikayo Tomori (di cui abbiamo parlato QUI ) ma non solo. Nel mirino anche Adel Benfica come riferisce questa mattina Tuttosport.Infatti, in occasione della cerimonia del Golden Boy avvenuta a Torino lo scorso lunedì l'agente di Antonio Silva, Jorge Mendes, lo stesso che ha orchestrato il passaggio all'ombra della Mole di Francisco Conceicao, avrebbe avuto un colloquio con il direttore bianconero Cristiano Giuntoli per parlare proprio del giocatore del Benfica. Antonio Silva infatti nel club portoghese sta trovando pochissimo spazio e questo potrebbe spingerlo a chiedere la cessione con la Vecchia Signora che monitora attentamente la situazione.





