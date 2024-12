Juventus, Tomori nel mirino?

Lasta cercando almeno un colpo per rinforzare la difesa già nel mercato di gennaio. Infatti, complici gli infortuni di Gleison Bremer e di Juan Cabal che li costringono a finire anticipatamente la stagione la coperta in difesa per Thiago Motta sembra essere un po' corta. Ecco quindi che Giuntoli è al lavoro. Il preferito è sempre Hancko, ma potrebbe non liberarsi a gennaio. Come riferisce Tuttosport il nome nuovo è quello di FikayoIl difensore del Milan sarebbe scontento complici le molteplici esclusioni da parte del tecnico Paulo Fonseca e starebbe pensando di partire già a gennaio. Il Milan potrebbe non aprire al prestito ma solo ad una cessione definitiva. Il nome piace parecchio, complice la conoscenza con Kalulu. Attenzione quindi ad eventuali evoluzioni.





