Come sta Douglas Luiz?

Una brutta notizia in casa Juventus. All'elenco degli indisponibili Bremer, Weah, Cabal, Milik e Rouhi, con Cambiaso da valutare ancora, si conferma anche l'assenza di. Il centrocampista brasiliano era rientrato nel corso del finale della sfida contro il Venezia ma poi è tornato indisponibile.Il centrocampista brasiliano infatti ha dovuto saltare la sfida contro il Cagliari e salterà anche quella di domani contro il Monza, come rivelato da Thiago Motta in conferenza stampa . Sarebbe potuto essere convocabile ma non al 100%, come spiegato dal tecnico. Le sue condizioni saranno valutate verso la sfida contro la Fiorentina dove potrebbe tornare almeno partendo dalla panchina.





