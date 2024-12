Juve, le 5 notizie di oggi domenica 8 dicembre 2024

È il giorno dopo il rocambolesco pari tra Juventus ed è stata una giornata calda in casa bianconera.La Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio: questa volta è Andrea Cambiaso a fermarsi. Il giocatore si è sottoposto oggi agli esami di rito dopo il problema accusato nella partita contro il Bologna, e lo staff medico valuterà i tempi di recupero. Tuttavia, ci sono anche buone notizie per Thiago Motta : Douglas Luiz è tornato ad allenarsi in gruppo, una pedina fondamentale che il tecnico potrà avere a disposizione nei prossimi impegni.Oltre al campo, fanno rumore anche le parole di Alessandro Del Piero , che hanno scosso l'ambiente bianconero. Infine, si accendono le voci di mercato in vista della sessione di gennaio. La dirigenza juventina è già al lavoro per rinforzare la rosa, con particolare attenzione a possibili acquisti in grado di supportare il progetto tecnico. Una situazione in continua evoluzione per il club bianconero.