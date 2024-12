Quanto tempo resterà fuori?

Andreaha subito un infortunio durante la partita di sabato sera contro il Bologna. Il difensore, costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti presso il J | Medical, struttura di riferimento del club bianconero.Ecco quanto dichiarato nel comunicato ufficiale della società:"Andrea Cambiaso, uscito durante il primo tempo della gara di sabato sera contro il Bologna, è stato sottoposto questa mattina presso il J | Medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente."La diagnosi di “modesta distrazione capsulo legamentosa” rappresenta un sospiro di sollievo rispetto a problematiche più gravi, come fratture o lesioni di entità maggiore. Tuttavia, l’infortunio alla caviglia, anche se lieve, potrebbe richiedere tempi di recupero da valutare con attenzione.Di sicuro, sarà complicato vederlo per la prossima partita con il City. Ma al momento non ci sono certezze sul suo rientro.