Chi gioca al posto di Cambiaso?

L’ infortunio di Andrea Cambiaso , uscito nei primi minuti della sfida contro ilper una distorsione alla caviglia, complica i piani diin vista del cruciale match di Champions League contro il. Il tecnico bianconero, già alle prese con numerose assenze, deve ora trovare una soluzione per coprire la fascia sinistra difensiva contro una delle squadre più temibili al mondo.La soluzione più probabile sembra quella di adattarecome terzino sinistro, una posizione che il capitano dellaha già ricoperto in passato. In questo caso, la fascia destra sarebbe affidata a, il giovane terzino classe 2003 che ha già mostrato personalità nelle recenti apparizioni.Un’altra alternativa potrebbe essere quella di schierare dal primo minuto Rouhi come terzino sinistro. Il giovane svedese è un mancino naturale e offre maggiore equilibrio sul piano tattico rispetto a un adattamento. Tuttavia, le sue presenze in prima squadra sono state finora limitate, e schierarlo in un contesto ad alta pressione come quello della Champions League potrebbe rivelarsi un azzardo.Se Rouhi venisse scelto, la fascia destra potrebbe essere occupata da Savona o nuovamente da Danilo, garantendo comunque esperienza in almeno una delle due corsie.