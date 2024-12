Il confronto Thiago Motta-Allegri dopo 15 giornate

Thiago Motta

27 punti

24 goal fatti

10 goal subiti

6 vittorie

9 pareggi

0 sconfitte

-7 dal primo posto

12.7 tiri a partita

506.6 passaggi precisi a partita

60.6% possesso palla

43.2 palloni recuperati

Massimiliano Allegri

36 punti

23 goal fatti

9 goal subiti

11 vittorie

3 pareggi

1 sconfitta

13.9 tiri a partita

347.8 passaggi precisi a partita

45.9% possesso palla

52.2 palloni recuperati

Il confronto e i paragoni proseguono inesorabili e l'interrogativo è sempre lì, davanti agli occhi: è meglio ladio la quella didi un anno fa. Mettere d'accordo tutta la tifoseria bianconera - decisamente spaccata sull'argomento - è un esercizio assai complesso.L'unica cosa che si può fare, evidentemente, è provare ad analizzarne rendimento i numeri, per provare a cogliere sfumature, similitudini e differenze. Nel giro dell'ultimo anno, di acqua sotto i ponti in casa bianconera, ma i tempi per un primo raffronto sono sicuramente maturi.Dati raccolti da parte di SofaScore





