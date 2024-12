Douglas Luiz in gruppo

Smaltita, in qualche modo, la delusione per il pareggio interno contro il Bologna, la Juventus è già proiettata verso il prossimo e prestigioso impegno. Mercoledì 11 dicembre, infatti, all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Manchester City di Pep Guardiola.In occasione della sfida contro i Citizenz, Thiago Motta può in qualche modo sorridere: al netto dell'infortunio di Cambiaso, il tecnico bianconero può finalmente riabbracciare Douglas Luiz.Il centrocampista brasiliano ha definitivamente smaltito il problema muscolare che lo tiene ai box dallo scorso 22 ottobre, e di conseguenza è tornato ad allenarsi a pieno regime insieme ai compagni. Dopo i recuperi di Vlahovic, Savona e Adzic, Motta ritrova un altro tassello, sin qui protagonista di una stagione davvero complicata. La speranza è che il peggio sia definitivamente alle spalle.





