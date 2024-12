Juve-Bologna, le parole di Del Piero

Alessandroha assistito a Juventus- all'Allianz Stadium, come sempre accade acclamato dai tifosi bianconeri. Al termine del match, ha commentato ai microfoni di Cbs Sports Golazo."Hanno fatto un grande rimonta anche se è arrivata con un goal all’ultimo minuto, stavano perdendo 2 a 0 in casa. Sono nei guai, ci sono tante assenze, un altro infortunio oggi, un brutto infortunio perché Cambiaso è un grande calciatore per la Juve. Sono nei guai perché le squadre si stanno sentendo loro agio a giocare contro di loro, credono di poter vincere. Per il Bologna, uscire da qui con un pareggio è un buon risultato. Il problema è che le altre squadre non hanno paura e su questo Thiago Motta deve lavorare".